Rivoluzione nei 5 Stelle | no al vincolo sul secondo mandato via libera per Fico in Campania

la base ha votato e ha portato una “piccola rivoluzione” nel partito di Giuseppe Conte. Un “colpo di spugna” sul doppio mandato per il Movimento 5 Stelle. Dopo settimane di discussioni interne e votazioni online, gli iscritti hanno detto sì: niente più vincolo rigido, ora i big potranno tornare a candidarsi. Assemblea online: quorum superato e regola archiviata. Il verdetto è chiaro: 43.236 voti favorevoli contro 8.196 contrari, con un quorum raggiunto del 51,8%. Con questo risultato, pubblicato ieri sera sul sito del Movimento, i vertici M5S archiviano uno dei pilastri storici del grillismo delle origini: stop alle carriere politiche brevi e all’alternanza forzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

