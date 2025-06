River Film Festival 2025 | il futuro del cinema internazionale tra intelligenza artificiale e cortometraggi a Padova

Il River Film Festival 2025 a Padova ha incantato gli appassionati di cinema, unendo arte, tecnologia e creatività sulle suggestive rive del Piovego. Con una programmazione ricca di cortometraggi innovativi e un focus sull’intelligenza artificiale, questa edizione ha consolidato il ruolo del festival come bussola per il futuro del cinema internazionale. Un’occasione unica per scoprire come la tecnologia stia rivoluzionando la narrazione audiovisiva e aprendo nuove frontiere artistiche.

river film festival 2025 a padova: innovazione, cinema internazionale e tecnologia. Il River Film Festival 2025 si è svolto dal 4 al 21 giugno nelle suggestive rive del Piovego, nel centro di Padova. Questa edizione ha consolidato la propria posizione come uno degli eventi di riferimento nel panorama del short cinema internazionale, con un focus particolare sull’ innovazione tecnologica, in particolare l’utilizzo dell’ intelligenza artificiale (IA). La manifestazione ha combinato proiezioni, incontri e workshop, creando un ambiente dinamico dedicato alle nuove frontiere della creazione audiovisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - River Film Festival 2025: il futuro del cinema internazionale tra intelligenza artificiale e cortometraggi a Padova

In questa notizia si parla di: river - film - festival - cinema

Baarìa Film Festival 2025: cinema insulare, ospiti d’eccezione e prime nazionali a Bagheria - Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria (Palermo) accoglierà la nuova edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al cinema insulare.

Veneto Agorà Cinema è l'evento speciale che si è tenuto il 7 e 8 giugno al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, all’interno del River Film Festival 2025 Come rendere #sostenibile un set #cinematografico? Per rispondere a questa domanda, d Vai su Facebook

RiverFilmFestival - X Vai su X

19° River Film Festival; River to River 2024; River to River Florence Indian Film Festival 2024.

River Film Festival 2025, Padova al futuro tra IA, short e cinema internazionale - Dal 4 al 21 giugno 2025, le rive del Piovego, nel cuore di una Padova artistica e vitalissima, hanno accolto il River Film Festival. Lo riporta tvserial.it

River to River, dal 5 dicembre torna a Firenze il festival totalmente dedicato al cinema indiano - Il primo festival (fuori dall’India) totalmente dedicato al cinema indiano, il River to River Florence Indian Film Festival, arriva oggi alla sua 24esima edizione. Riporta mymovies.it