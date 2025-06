Ritorno in Serie A per Chiesa? Il Milan di Allegri in pole ma in quota occhio alla Roma

Il calcio italiano torna a emozionare, con Federico Chiesa al centro di un vortice di rumors e aspettative. Mentre il Milan di Allegri si avvicina alla Serie A con i favori del pronostico, occhio alla Roma pronta a sorprendere. Rino Gattuso, invece, apre le porte a un possibile ritorno in Nazionale, ma chiede più continuità nel rendimento. Il nuovo capitolo si scrive sotto il segno di grandi sfide e ambizioni...

Rino Gattuso non chiude le porte al ritorno in Nazionale di Federico Chiesa che però deve trovare il modo di giocare con più continuità . Il nuovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - Fredéric Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno, con una rescissione consensuale del contratto.

