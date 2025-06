Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 24 giugno | Wilson lascia la tenuta e si dichiara a Paloma

Preparati a vivere un nuovo emozionante episodio di "Ritorno a Las Sabinas", in onda domani alle 16:00 su Rai 1. Wilson lascia la tenuta e si dichiara a Paloma, mentre LucĂ­a si trova di fronte a una scelta difficile: denunciare Nico per il video privato. Non mancheranno colpi di scena e decisioni cruciali che cambieranno le sorti dei protagonisti. Scopri cosa riserverĂ questa puntata e come si evolveranno le vite di Gracia e Paloma, pronte a sfidare il destino.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Lucía valuta se denunciare Nico per la diffusione del video privato. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Le difficili condizioni economiche costringono Gracia e Paloma a rinunciare all'aiuto prezioso di Wilson. Nell'episodio precedente A Manterana la tensione cresce. Lucía, per riconquistare Nico, registra un video che finisce virale a scuola. Ora è spaventata dalla reazione di Manuel.

