Ritorna il gran caldo sulla penisola | nella giornata di mercoledì Ancona marchiata con il bollino arancione

Preparatevi a vivere giornate di sole intensissimo, perché il grande caldo sta facendo nuovamente capolino sulla Penisola. Ancona si distingue tra le città segnate con il bollino arancione del bollettino del Ministero della Salute, che indica condizioni di emergenza di livello 2. Anche se nessuna città è ancora sotto il bollino rosso, l’afa promette di mettere alla prova la resistenza di tutti: scopriamo insieme cosa ci aspetta e come affrontarlo al meglio.

