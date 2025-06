Ritorna il concerto d’estate dell’Orchestra Scarlatti junior alla Federico II

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Napoli! Torna il concerto d’estate dell’Orchestra Scarlatti Junior, un evento gratuito che celebra i giovani talenti e i 300 anni dalla scomparsa di Alessandro Scarlatti. Nella suggestiva cornice del Cortile delle Statue dell’Università Federico II, questa serata rappresenta un momento di speranza, musica e rinascita. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera magica, dove la passione e il talento si incontrano per creare emozioni indimenticabili.

Un grande concerto gratuito nel cuore dell’Ateneo federiciano celebra i giovani talenti dell’Orchestra Scarlatti Junior e i 300 anni dalla scomparsa di Alessandro Scarlatti.. Ritorna l’atteso appuntamento sinfonico d’estate con l’Orchestra Scarlatti Junior, nella prestigiosa cornice del Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli: un’occasione anche, in una fase particolarmente delicata, per sottolineare il contributo fondamentale dell’Ateneo Federiciano alla continuità delle attività della Nuova Orchestra Scarlatti e della sua comunità musicale, a favore innanzitutto dei giovani delle Orchestre Scarlatti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

