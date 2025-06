Ritardi e disagi | ancora una mattinata nera per i treni

continua a creare disagio e frustrazione tra i pendolari, complicando gli spostamenti e alimentando l’incertezza. È il momento di trovare soluzioni efficaci per garantire un servizio più affidabile e puntuale, riducendo al minimo i disagi di chi ogni giorno sceglie il treno come mezzo di trasporto.

Ancora una mattinata di disagi e ritardi per i viaggiatori che hanno scelto il treno. Nel corso della mattinata di lunedì 23 giugno alla stazione di Santa Maria Novella si registrano ritardi fino a 60 minuti, soprattutto nei treni diretti verso il sud Italia. Una situazione, questa, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ritardi e disagi: ancora una mattinata nera per i treni

In questa notizia si parla di: ritardi - mattinata - disagi - treni

Treni, un’altra mattinata di passione. Persone sui binari, caos e ritardi a Firenze - Firenze, 12 maggio 2025 – I pendolari fiorentini si trovano nuovamente a fronteggiare disagi e ritardi.

#DallItalia #Trasporti - Mattinata di caos sulla linea #AV Roma–Napoli: guasto agli impianti di circolazione, treni cancellati o in ritardo fino a 170 minuti. Disagi pesanti alla stazione #RomaTermini e #NapoliCentrale e lungo tutta la tratta. #RomaNapoli #AltaVel Vai su Facebook

Treni, mattina di disagi sulla Pescara-Bari per un guasto a Giovinazzo: ritardi fino a 140 minuti. - X Vai su X

Ritardi e disagi: ancora una mattinata nera per i treni; Treni in ritardo oggi a Firenze, furto dei cavi lungo la linea. Nuova mattinata di disagi; Mattinata di disagi sulla Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 170 minuti tra Cassino e Anagni.

Ritardi e disagi: ancora una mattinata nera per i treni - Nel corso della mattinata di lunedì 23 giugno alla stazione di Santa Maria Novella si registrano ritardi fino a 60 ... Segnala firenzetoday.it

Treni in ritardo oggi a Firenze, furto dei cavi lungo la linea. Nuova mattinata di disagi - E’ successo intorno alle 6 di oggi, 18 giugno, nei pressi dello snodo di Firenze. Riporta msn.com