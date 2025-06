Risultati Mondiale per Club LIVE | Kvara sblocca il match tra PSG e Seattle Atletico Madrid al momento eliminato

Il Mondiale per Club entra nel vivo con risultati emozionanti e sorprese sorprendenti. Kvara sblocca il match tra PSG e Seattle, mentre Atletico Madrid è già eliminato. In questa competizione affascinante, la Juventus si sta facendo valere nel girone G, cercando il passaggio ai successivi turni. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si evolverà questa sfida globale!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Kvara sblocca il match tra PSG e Seattle, Atletico Madrid al momento eliminato

Risultati Mondiale per Club LIVE: inizia River Plate – Urawa Red Diamonds, match del girone dell’Inter - Il Mondiale per Club sta regalando emozioni indimenticabili, con sfide mozzafiato tra le migliori squadre del pianeta.

