Risultati Mondiale per Club LIVE | il PSG raddoppia contro il Seattle Atletico Madrid al momento eliminato

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America: il PSG raddoppia contro il Seattle, mentre l’Atletico Madrid è già eliminato. La competizione si infiamma e la Juventus segue con attenzione il proprio percorso nel girone G. Restate aggiornati sui risultati in tempo reale e sulle sorti delle squadre in questa spettacolare avventura internazionale, perché ogni partita può cambiare le sorti del torneo e regalare sorprese inattese.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il PSG raddoppia contro il Seattle, Atletico Madrid al momento eliminato

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - raddoppia

Risultati Mondiale per Club LIVE: il River Plate raddoppia contro l’Urawa Red Diamonds, squadre nel girone dell’Inter - Il Mondiale per Club entra nel vivo: il River Plate sorprende, raddoppiando contro gli Urawa Red Diamonds, mentre l’Inter si prepara a sfidare le grandi del girone.

FIFA Club World Cup I risultati delle gare di questa notte della #FIFAClubWorldCup. Nella gara delle ore 3 una travolgente Juventus abbatte con 5 reti il club emiratino dell'Al-Ain. A segno due volte Kolo Muani, due volte Conceicao e una Yildiz. Nell'altra gara, Vai su Facebook

DIRETTA: Juventus-Wydad LIVE! Risultato, formazioni, e aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Flamengo e Benfica; Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte.

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Flamengo e Benfica - 1 in rimonta contro il Chelsea di Maresca nella seconda giornata del gruppo D, mentre il Benfica travolge 6- Lo riporta sport.sky.it

Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte - Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte 23/06/2025 | 08:00:03 Il Manchester City non fa prigionieri e lancia un messaggio fragoroso a tutto il Mondiale per Club: 6- Da informazione.it