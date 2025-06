Risultati Mondiale per Club LIVE | il City dilaga con l’Al Ain altro pari per Inzaghi con il suo Al Hilal

Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite emozionanti e risultati sorprendenti: il City dilaga, mentre Inzaghi centra un pari con l'Al Hilal. La competizione, che si svolge in America, tiene il fiato sospeso con sfide mozzafiato e il percorso della Juventus, impegnata nel girone G, si svela giorno dopo giorno. Restate aggiornati per vivere insieme le emozioni di questa grande sfida mondiale!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21.

Risultati Mondiale per Club LIVE: il Bayern Monaco travolge l’Auckland City, ora Psg-Atletico - Il Mondiale per Club in America è entrato nel vivo: partite emozionanti, sorprese e tabelle aggiornate.

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: il City batte 2-0 il Wydad #SkySport #FIFACWC Vai su X

L'Auckland City ha già salutato il neo Mondiale per Club dopo solo due partite disputate e senza nemmeno attendere il verdetto del terzo match in programma nel proprio girone: eliminata inesorabilmente a fronte di 180 minuti in cui ha subito la bellezza di 16 Vai su Facebook

City a valanga, e sorride anche la Juve: il 6-0 di Pep all'Al Ain manda Tudor agli ottavi; Mondiale per Club: il Manchester City ne fa sei all'Al Ain, con la Juve agli ottavi; Juventus-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla in tv.

