Rissa tra giovani sfocia nel sangue | due arresti

Una violenta rissa tra giovani si è trasformata in un drammatico episodio di sangue, portando all’arresto di due giovani. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, arrestando due uomini di 23 e 32 anni, accusati di tentato omicidio in concorso. Le indagini continuano per fare piena luce sulla vicenda e garantire giustizia.

