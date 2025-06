rissa tra futuro sposo e suocera lui finisce in manette matrimonio annullato

In un episodio che sembra uscito da un film, ad Alghero si scrive una storia di tensione e imprevisti: un matrimonio annunciato tra un giovane sassarese e la sua fidanzata ceca si conclude bruscamente con l’arresto dello sposo, coinvolto in una lite furibonda con la suocera. Un dramma che dimostra come, a volte, i piani più belli possano sfumare in un attimo, lasciando tutti senza parole.

Alghero, 23 giugno 2025 – Questo matrimonio non s’ha da fare. A dirlo stavolta non sono i bravi di Don Rodrigo, ma le autorità di Alghero. I ‘promessi’ che non sono potuti convolare a nozze sono un sassarese e la sua fidanzata ceca. Non sono andati all’altare nel giorno prefissato per cause di forza maggiore: lui è stato arrestato. Colpa di una lite furibonda con la suocera e di qualche bicchiere di troppo. Gli ingredienti per un melodramma ci sono tutte. Ma cosa è successo esattamente? I moderni Renzo e Lucia avevano affittato una villa ad Alghero per i festeggiamenti pre-matrimoniali. Che evidentemente non hanno portato fortuna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net