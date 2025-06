Rissa in via Cairoli un ferito | intervengono carabinieri e 118

Una violenta rissa si è scatenata nel cuore di via Cairoli, coinvolgendo una decina di giovani e lasciando un ferito. L'intervento tempestivo dei Carabinieri e del 118 ha evitato conseguenze più gravi. La scena, resa ancora più inquietante dall’origine ancora sconosciuta, solleva importanti domande sulla sicurezza e il controllo del territorio. La vicenda si sta ora sviluppando con ulteriori dettagli che potrebbero emergere a breve.

Una rissa è scoppiata nel pomeriggio di oggi, 23 giugno, intorno alle 16 in via Cairoli, all'altezza dell'incrocio con via della Morretta e via Lucchi. Due uomini, entrambi tra i 20 e i 30 anni, sono venuti alle mani mentre si trovavano in gruppo, composto da circa 10 coetanei.

