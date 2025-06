Rissa con la suocera prima del matrimonio | sposo arrestato e nozze annullate ad Alghero

Una festa di addio al celibato ad Alghero si trasforma in un incubo: una lite furiosa tra il futuro sposo e la suocera sfocia nell’arresto del ragazzo e nell’annullamento delle nozze. Un evento che ha sconvolto familiari e amici, lasciando tutti senza parole. La vicenda evidenzia quanto possa essere fragile la serenità di un momento così atteso. Le nozze, previste per il...

La villa affittata per una settimana da una coppia di futuri sposi – lui sassarese, lei ceca – avrebbe dovuto ospitare una serie di festeggiamenti in attesa della cerimonia, fissata per domenica al Palazzo Ducale di Sassari.