Rissa a Pompei | posate come armi e caos in strada tre arresti

Una serata di puro panico a Pompei: una rissa improvvisa in via Sacra ha trasformato le strade in un campo di battaglia, con tre uomini armati di posate e oggetti contundenti. Il caos ha coinvolto passanti e locali, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Fortunatamente, l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e della gestione della violenza nelle città italiane.

Una serata di paura e violenza quella di ieri, domenica 22 giugno, in via Sacra a Pompei, dove una rissa degenerata ha visto protagonisti tre uomini armati di posate e oggetti contundenti, che hanno seminato il panico tra i passanti e danneggiato un locale pubblico. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la violenta lite . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rissa a Pompei: posate come armi e caos in strada, tre arresti

