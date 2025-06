Risoluzioni separate per le opposizioniM5s chiede ' stop riarmo'

Oggi alla Camera, le opposizioni si preparano a presentare risoluzioni chiare e decise in risposta alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Il M5s si concentra sul blocco del riarmo europeo, sulla riduzione della spesa in difesa e sulla condanna dell'attacco USA all'Iran, evidenziando la necessit√† di un approccio pi√Ļ equilibrato e responsabile nel panorama internazionale. √ą una sfida che mira a rafforzare il ruolo dell'Italia sulla scena globale.

Ogni forza di opposizione presenter√† una propria risoluzione in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, oggi pomeriggio alla Camera, in vista del Consiglio europeo. Fra le richieste del M5s c'√® il "no" al piano di riarmo europeo e all'aumento della spesa in difesa per gli accordi Nato, oltre alla condanna dell' attacco Usa all'Iran. Nella risoluzione del M5s si parla di "debole risposta della comunit√† internazionale, Unione europea in testa", che non ha espresso una "una chiara condanna dell'attacco statunitense alle infrastrutture nucleari iraniane". "Il Piano di riarmo europeo - √® scritto ancora nella risoluzione del M5s - risuona come una vera e propria chiamata alle armi da parte della Commissione europea ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Risoluzioni separate per le opposizioni,M5s chiede 'stop riarmo'

