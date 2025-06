Rischio spionaggio dal tech cinese | si muove il Regno Unito Ue e Italia no

In un contesto globale sempre più digitalizzato, il rischio di spionaggio legato al tech cinese suscita allarmi crescenti nel Regno Unito, che si muove con decisione, mentre l’UE si limita a studiare e l’Italia sembra ancora inattiva. Questa disparità di reazioni apre una riflessione fondamentale sulla sicurezza nazionale e le strategie di difesa digitale. Ma quali sono le implicazioni di questa inerzia diffusa?

In Regno Unito molte preoccupazioni, in Ue si studia, in Italia nessun intervento

