Rischiavo un infarto sono uscito 8 minuti prima della fine del turno Il medico cardiopatico licenziato | Mi accusano di falsità

Un dolore lancinante al petto, dopo aver lavorato instancabilmente alla Croce Verde di Cavallino-Treporti, mi ha messo in allarme: rischiavo un infarto. Con un passato di interventi e stent coronarici alle spalle, so quanto sia importante ascoltare il corpo. Ho deciso di agire subito, uscendo dall’unità prima che fosse troppo tardi. Ma ora, tra accuse e incomprensioni, la mia testimonianza mette in discussione tutto: la salute, la dedizione e il rispetto delle regole.

Un dolore lancinante al petto, forse per il troppo sforzo durante il turno alla Croce verde di Cavallino-Treporti, a Venezia. Ma con un’operazione al cuore alle spalle e quattro stent coronarici per tenere aperte le arterie ostruite non si può scherzare. Prima Marco Castellano ha assunto i farmaci prescritti – «Le ho sempre con me» – poi, siccome il dolore non passava, ha deciso di recarsi al pronto soccorso di Jesolo per un elettrocardiogramma. «Sono uscito precisamente otto minuti prima della fine del mio turno, alle 19.52», ha spiegato il 65enne in un’intervista al Corriere del Veneto. Tanto è bastato alla Croce verde per recapitargli una Pec: « Licenziato per grave inadempienza ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prima - turno - rischiavo - infarto

Il medico teme un infarto e va via un po’ prima del turno: licenziato. Il caso del dottore cardiopatico e la Croce Verde di Jesolo - Una vicenda che scuote il mondo della sanità e mette in discussione le regole etiche e professionali.

«Rischiavo un infarto, sono uscito 8 minuti prima della fine del turno». Il medico cardiopatico licenziato: «Mi accusano di falsità »; Il medico licenziato dopo l'infarto durante il turno: Mandato via su due piedi, dopo neppure un 'come stai?'; Medico operato al cuore si sente male e va al Pronto Soccorso di Jesolo otto minuti prima della fine del turno: «Sono stato licenziato dalla Croce Verde per grave inadempienza».

Il medico licenziato dopo l’infarto durante il turno: “Mandato via su due piedi, dopo neppure un ‘come stai?’ - A parlare è il medico 65enne Marco Castellano, licenziato dopo aver lasciato 8 ... Segnala fanpage.it

Medico si sente male, riconosce sintomi infarto e lascia il turno 8 minuti prima della fine: licenziato - Un medico della Croce Verde di Jesolo è stato licenziato dopo essersi allontanato temporaneamente durante il turno a causa di un malore. nordest24.it scrive