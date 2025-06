Riportiamo il grande basket a Bergamo | Gruppo Mascio alza il sipario alla Chorus Arena

Il grande basket torna protagonista a Bergamo, con il Gruppo Mascio che alza il sipario sulla Chorus Arena. La nuova Blu Basket Bergamo, erede della storica Blu Basket 1971, prepara una stagione emozionante in A2, affrontando sfide difficili e ambiziose. L’energia e la passione si respirano già tra le mura della ChorusLife Arena, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo e a coinvolgere i tifosi in un’avventura senza precedenti.

PALLACANESTRO. Lunedì 23 giugno, a Palazzo Frizzoni, è stata presentata la nuova Blu Basket Bergamo, già Blu Basket 1971. Il club giocherà alcune gare della prossima stagione di A2 alla ChorusLife Arena. «Sfida difficile e ambiziosa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Riportiamo il grande basket a Bergamo»: Gruppo Mascio alza il sipario alla Chorus Arena

In questa notizia si parla di: basket - bergamo - arena - riportiamo

Blu Basket a Bergamo, 10 giorni per risolvere i problemi: la chiave ChorusLife Arena e il nodo Academy - Blu Basket a Bergamo per 10 giorni: l’obiettivo è risolvere i problemi e rilanciare il basket in città .

Lunedì 23 giugno, a Palazzo Frizzoni, è stata presentata la nuova Blu Basket Bergamo, già Blu Basket 1971. Il club giocherà alcune gare della prossima stagione di A2 alla ChorusLife Arena. «Sfida difficile e ambiziosa». Vai su Facebook

«Riportiamo il grande basket a Bergamo»: Gruppo Mascio alza il sipario alla Chorus Arena; Blu Basket a Bergamo, 10 giorni per risolvere i problemi: la chiave ChorusLife Arena e il nodo Academy.

Blu Basket Bergamo, la serie A2 maschile in campo alla ChorusLife Arena - Dopo le precedenti avventure con Treviglio e Orzinuovi, il titolo sportivo della società del presidente Stefano Mascio sbarca ... Riporta ecodibergamo.it

Stefano Mascio e il nuovo progetto Blu Basket a Bergamo: «Serie A nel medio termine» - Il grande basket fa il suo ritorno a Bergamo grazie al progetto promosso con determinazione dal Gruppo Mascio e dal suo fondatore, Stefano Mascio, Presidente del club. Scrive pianetabasket.com