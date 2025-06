Riparto da zero | Sangiovanni si racconta a Supernova

Sangiovanni si racconta a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, offrendo un'intima finestra sul suo ritorno musicale. Dopo un periodo di pausa, il cantautore ha ripreso il suo cammino con il singolo “Veramente” e un'esibizione emozionante al MiAmi Fest. Una rinascita artistica che segna un nuovo capitolo della sua carriera, immerso tra creatività, sfide e sogni da realizzare. Scopriamo insieme come Sangiovanni si riparte da zero, rinnovato e carico di energia.

Protagonista del podcast di Cattelan. Sangiovanni è il nuovo protagonista di "Supernova", il podcast ideato e condotto da Alessandro Cattelan. Il cantautore è tornato sotto i riflettori con il singolo "Veramente", segnando la fine di un lungo periodo di pausa dalla scena musicale. Il ritorno non è stato solo discografico: recentemente si è esibito al MiAmi Fest, evento che ha rappresentato per lui una vera e propria ripartenza anche dal vivo. "Non suonavo live da tre anni – ha raccontato –. Avevo fatto qualche ospitata, ma era da tempo che non portavo in scena qualcosa di mio. È stato bello. Lo stare fermo mi aveva fatto disabituare al contatto con le persone.

