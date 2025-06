Riparte l' ops Unicredit-Banco Bpm faro sul Tar e Dg Comp

Dopo un mese di inattività, l'attesa ripresa dell'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm apre nuovi scenari nel panorama finanziario italiano. Mentre in Borsa le azioni si muovono lievemente, l'attenzione si concentra ora sul pronunciamento del Tar e della Dg Comp, che potrebbero segnare il destino della proposta. La sfida tra regolamentazione e mercato si fa sempre più avvincente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Riparte l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, un mese esatto dopo il congelamento disposto dalla Consob in maggio. In Borsa il gruppo di Piazza Gae Aulenti cede lo 0,73% a 55,39 euro mentre Piazza Meda perde l'1,04% a 9,72 euro. I titoli si allineano al listino. La lente ora è sul golden power e su quanto diranno, da una parte, il Tar che il 9 luglio discuterà nel merito il ricorso della banca, dall'altra, la Dg Comp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riparte l'ops Unicredit-Banco Bpm, faro sul Tar e Dg Comp

