Rinasce dopo 53 anni la storica rivista edita da la Biennale di Venezia | al Teatro Massimo la presentazione

Dopo un’attesa di 53 anni, la storica rivista della Biennale di Venezia torna a vivere, portando nel cuore di Palermo un nuovo capitolo dedicato a "Anteguerra / Things to Come". Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 20, nella suggestiva Sala degli stemmi del Teatro Massimo, verrà presentato il secondo numero del 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di arte e cultura: prenota subito il tuo posto e vivi questa rinascita culturale insieme a noi!

Il secondo numero del 2025 della rivista edita dalla Biennale di Venezia, dal titolo "Anteguerra Things to Come", sarà presentato venerdì 27 giugno 2025, ore 20, nella Sala degli stemmi del Teatro Massimo di Palermo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata scrivendo.

