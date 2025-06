Rimosso un tumore gigante dei nervi periferici da oltre 4 chili | l’intervento record al Besta di Milano

Un intervento straordinario al Besta di Milano ha visto rimuovere un gigantesco tumore di oltre 4 chili dai nervi periferici, un’operazione considerata impossibile da molti centri. La delicatezza e la lunghezza di questa sfida chirurgica, affrontata con successo, dimostrano ancora una volta l’eccellenza dell’istituto nel trattare le condizioni più complesse. Un risultato che segna un nuovo record e offre speranza a pazienti con casi estremi.

Un intervento record che nessun altro centro ha voluto affrontare: delicatezza e lunghezza dell'operazione erano considerate proibitive. Ma un tumore di quattro chili dei nervi periferici dalla terza radice lombare alla parte sinistra dell'addome, arrivato a lambire aorta uretere e il muscolo psoas, che comprimeva più organi vitali, spostava il rene sinistro e aveva creato anche una fistola peritoneale è stato asportato all' istituto Neurologico Besta di Milano con una operazione multidisciplinare in due tempi che ha coinvolto anche un'altra struttura sanitaria. In 20 anni di storia clinica del paziente, nessun centro a cui si era rivolto è stato in grado asportare la neoplasia.