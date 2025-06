Rimini capitale delle serie tv Tutti pazzi per ’I Cesaroni’ Kevin Spacey oggi al Galli

Rimini si trasforma nella capitale delle serie TV, attirando appassionati da tutta Italia, tutti pazzi per il ritorno de I Cesaroni. La Corte degli Agostiniani ha registrato un’affluenza record sabato scorso durante l’atteso incontro con Claudio Amendola e gli attori del nuovo cast, tra volti noti e newcomer come Ricky Memphis e Lucia Ocone. Le riprese continuano intensamente fino ad agosto, promettendo una stagione ricca di sorprese e novità che sicuramente conquisteranno il pubblico.

Tutti pazzi per il ritorno de I Cesaroni. Gremita sabato la Corte degli Agostiniani, per l’incontro con Claudio Amendola e gli altri interpreti della serie tv. Tanti volti nuovi nel cast della nuova stagione della fiction che torna dopo anni, a partire da Ricky Memphis e Lucia Ocone. Le riprese sono tuttora in corso, si girerĂ fino ad agosto. Mattatore della serata è stato Amendola, che con tono schietto ha spiegato: "Nessuno del vecchio cast è uscito per volontĂ nostra. Tutti quelli che hanno lasciato hanno detto: arrivederci e grazie, ci fa schifo. Hanno deciso che i loro personaggi erano saturi, noi non abbiamo cacciato nessuno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it