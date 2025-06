Rilancio turistico ed economico del territorio | convegno in villa comunale

Il Comune di Falciano del Massico si apre al futuro con entusiasmo, puntando sulla valorizzazione del suo patrimonio attraverso il Progetto Borghi. Un’occasione imperdibile per riscoprire le potenzialità del territorio e rilanciarne l’economia e il turismo. Durante il convegno in villa comunale, esperti e cittadini si confrontano per tracciare insieme una via di crescita sostenibile e duratura, dimostrando che il passato può essere il trampolino di lancio per un domani brillante.

Il Comune di Falciano del Massico si rilancia in termini turistici ed economici attraverso il pregiato Progetto Borghi. Uno sviluppo del territorio che, sebbene negli ultimi anni sta vivendo tempi felici, adesso si potenzia con efficacia e concretezza. A parlarne, e a farne da testimoni.

