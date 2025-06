Riforma farmaceutica La presidenza danese alla prova dell’equilibrio

La Danimarca si appresta a guidare la presidenza del Consiglio Ue in un momento cruciale per la riforma farmaceutica europea. Dopo due anni di negoziati e trasformazioni politiche radicali, il paese dovrà mediare tra interessi divergenti, bilanciando innovazione e tutela sanitaria. Un test importante per garantire un equilibrio che possa favorire un settore in continua evoluzione e rispondere alle sfide del futuro.

A distanza di due anni dalla proposta iniziale della Commissione, la riforma della legislazione farmaceutica europea entra nella fase finale con un assetto politico radicalmente trasformato. Al timone della presidenza del Consiglio dell'Ue, da luglio, ci sarà la Danimarca, Paese con un peso industriale rilevante nel settore e una visione tradizionalmente favorevole alla tutela dell'innovazione, chiamato ora a mediare tra spinte divergenti. Il cosiddetto pharma package, primo aggiornamento della normativa in oltre vent'anni, mira a rafforzare la competitività dell'Europa e al tempo stesso migliorare l'accesso dei pazienti alle terapie.

