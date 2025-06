RiForestAzione | il bosco al centro della strategia di transizione climatica

La riforestazione si conferma il cuore pulsante della strategia di transizione climatica, un sentiero imprescindibile per garantire un futuro sostenibile e resiliente. A Clusone, l‚Äôevento ‚ÄúRiForestAzione‚ÄĚ ha riunito amministratori, esperti e cittadini per condividere idee e progetti concreti, dimostrando che la tutela del bosco rappresenta un investimento fondamentale per il nostro domani. √ą ora di agire: il futuro della Valle Seriana dipende anche dalle nostre azioni.

Clusone. Si √® tenuto nella mattina di sabato 21 giugno a Clusone l‚Äôevento ‚ÄúRiForestAzione‚ÄĚ, primo appuntamento pubblico per presentare la Strategia per la Transizione Climatica della Valle Seriana. L‚Äôiniziativa, promossa dalla Comunit√† Montana con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha visto la partecipazione di amministratori locali, esperti del settore forestale, rappresentanti istituzionali e cittadini interessati a contribuire alla resilienza del territorio montano. La larga partecipazione rispecchia l‚Äôidea base del progetto: la necessit√† di un confronto pubblico, perch√© solo insieme si pu√≤ seguire il cammino della transizione climatica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ¬© Bergamonews.it - ‚ÄúRiForestAzione‚ÄĚ: il bosco al centro della strategia di transizione climatica

In questa notizia si parla di: riforestazione - strategia - transizione - climatica

