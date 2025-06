Rifiuti per strada in contrada Pisciotto il cartello antisporcaccioni | Ti senti furbo? Sei una m

In un angolo di contrada Pisciotto, un cartello pungente si erge tra i rifiuti, gridando con forza: "Vergogna, perché continui a buttare la spazzatura qui?" Un messaggio diretto e senza mezzi termini che invita chi si macchia di questo gesto spregevole a riflettere sulle proprie azioni. È un richiamo alla responsabilità collettiva, un appello a rispettare il nostro ambiente e a fare la differenza. Perché il bene comune inizia da ciascuno di noi.

"Vergogna, perché continui a buttare la spazzatura qui? Ti senti furbo? Sei la me.. del Pisciotto": il messaggio, chiaro e inequivocabile, impresso in un cartello ai margini della strada, immersa fra i rifiuti, prova a fare sentire in colpa gli "sporcaccioni" che gettano qualsiasi cosa ai lati.

