Rifiuti ispettori Alia in azione a Buggiano

A Buggiano, gli ispettori ambientali di Alia Multiutility sono pronti a rafforzare la lotta contro l'inquinamento e a promuovere pratiche sostenibili. Con un'azione decisa e collaborativa insieme alla polizia municipale, il loro intervento mira a tutelare il territorio e sensibilizzare i cittadini sull'importanza del rispetto dell'ambiente. Un passo importante verso una Toscana più pulita e consapevole: perché la tutela del nostro pianeta inizia da ciascuno di noi.

Buggiano (Pistoia), 23 giugno 2025 – Continua ad allargarsi il raggio di azione degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che a partire da luglio entreranno in servizio anche nel territorio di Buggiano. Salgono dunque a 39 i Comuni della Toscana centrale, fra i 65 complessivamente gestiti da Alia, che hanno deciso di avvalersi dell’opera degli ispettori ambientali, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. "Siamo sicuri che questa opera ulteriore di sensibilizzazione e di controllo del territorio rafforzerĂ il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici in una comunitĂ che ha giĂ dimostrato, negli ultimi anni, la sua grande attenzione verso le tematiche ambientali”, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, ispettori Alia in azione a Buggiano

