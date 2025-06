Rifiuti il nuovo impianto Ecosystem recupera materia dall’indifferenziata

Il nuovo impianto Ecosystem di Pomezia rappresenta una svolta nella gestione dei rifiuti urbani, recuperando preziose materie dall’indifferenziata e contribuendo a un futuro più sostenibile. Con un investimento di 20 milioni di euro, questo impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) trasforma fino a 240mila tonnellate di rifiuti all’anno, promuovendo economia circolare e riducendo l’impatto ambientale. Per il suo funzionamento e i benefici, si apre una nuova era di innovazione e responsabilità ambientale.

Rifiuti in primo piano con il nuovo impianto della Ecosystem che recupera materia dall’indifferenziata. Si tratta di un impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) a Pomezia che riceverà fino a 240mila tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni della città metropolitana di Roma. Per costruirlo sono stati investiti, come privato, 20 milioni di euro anche per la riqualificazione di un sito industriale. Per il suo funzionamento saranno impiegate 30 nuove risorse che lavoreranno con tecnologie all’avanguardia in grado di filtrare gli odori, riciclare le acque, ridurre le emissioni, recuperare fino al 15% di materia da rifiuti che altrimenti sarebbe finita in discarica o all’inceneritore. 🔗 Leggi su Lapresse.it