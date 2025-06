Rieti | escursionista precipita sul Monte Elefante Salvato con l’elisoccorso

Un’escursione tra le meraviglie del Terminillo si è trasformata in una scena di paura e speranza: un escursionista di Foligno precipita per centinaia di metri sul Monte Elefante. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dell’elisoccorso, il soccorso è stato rapido e efficace, dimostrando ancora una volta come la preparazione e la prontezza possano fare la differenza tra tragedia e salvezza. La vicenda ci ricorda l’importanza di rispettare i limiti e di essere sempre pronti a intervenire.

Rieti, 23 giugno 2025 – Disavventura per fortuna a lieto fine per un escursionista originario di Foligno che è precipitato per alcune centinaia di metri lungo una cresta esposta tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, nel gruppo montuoso del Terminillo, in provincia di Rieti. Ieri l'uomo stava percorrendo l'itinerario insieme a un compagno, anch'egli della provincia di Perugia, che appena ha visto l’amico precipitare ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, un medico ed un infermiere del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rieti: escursionista precipita sul Monte Elefante. Salvato con l’elisoccorso

