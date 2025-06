Ridevano in modo scomposto tre note disciplinari bastano per escludere dalla gita scolastica Respinto dal TAR il ricorso dei genitori | Sanzione automatica e legittima SENTENZA

Una singola giornata può cambiare tutto: basta un comportamento inatteso, come ridere in modo scomposto, alzarsi senza permesso o ignorare le istruzioni dell'insegnante, per mettere a rischio la partecipazione a una gita scolastica. È la storia di uno studente campano, la cui condotta ha portato alla sua esclusione, confermata dal TAR. Scopriamo insieme come le regole disciplinari influenzano il percorso scolastico e cosa dice la giurisprudenza in merito.

Ridere "in maniera scomposta e fragorosa" durante una lezione di grammatica. Alzarsi dal banco senza permesso. Non accettare le consegne dell'insegnante. Tre episodi apparentemente banali della quotidianità scolastica che sono costati a uno studente campano l'esclusione dalla gita di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

