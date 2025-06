Ricostruzione nuova proroga per il contributo di autonoma sistemazione a favore degli alluvionati

In un gesto di vicinanza concreta alle comunità colpite dall’alluvione, il Commissario Straordinario Fabrizio Curcio ha emanato venerdì una nuova proroga per il contributo di autonoma sistemazione. Con l’ordinanza recentemente approvata, la scadenza per accedere a questa misura di sostegno è stata infatti posticipata al 30 aprile 2026. Questo contributo, riservato ai nuclei familiari coinvolti, rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione e rinascita.

È stata emessa venerdì, l'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post alluvione, Fabrizio Curcio, che stabilisce un’ulteriore proroga al contributo di autonoma sistemazione (Cas). La scadenza è ora fissata ora al 30 aprile del 2026. Questo contributo è riservato ai nuclei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ricostruzione, nuova proroga per il contributo di autonoma sistemazione a favore degli alluvionati

In questa notizia si parla di: contributo - ricostruzione - proroga - autonoma

Umbertide. Contributo di Autonoma Sistemazione: trasferite le risorse ai Comuni. Garantita l’erogazione della mensilità sospesa - La Regione Umbria comunica che, grazie ai trasferimenti di 1.205.500 euro dal Dipartimento di Protezione Civile, sono state garantite le risorse per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).

Ricostruzione, nuova proroga per il contributo di autonoma sistemazione a favore degli alluvionati; Alluvione, prorogato il Cas fino ad aprile 2026; Alluvione, proroga al 30 aprile 2026 al Contributo di Autonoma Sistemazione.

Ricostruzione. CAS prorogato fino ad aprile 2026 - 46 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che stabilisce un’ulteriore proroga al Contributo di ... Lo riporta ravennanotizie.it

Alluvione: CAS prorogato fino ad aprile 2026 - 46 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che stabilisce un’ulteriore proroga al Contributo di Autonoma Sistemazione – in breve CAS – fissat ... Lo riporta ravennawebtv.it