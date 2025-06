Ricordate Francesco Monte? Ecco che fine ha fatto | addio tv oggi fa un lavoro normale

Se vi siete chiesti cosa sia diventato Francesco Monte, ecco la sua sorprendente trasformazione: da volto noto della televisione italiana a uomo di successo in un percorso completamente diverso. Dopo anni di notorietà, Monte ha scelto di abbandonare i riflettori per dedicarsi a un lavoro "normale", lontano dal glamour e dai gossip. Un salto di vita che dimostra come si possa reinventare, anche dopo la fama.

Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano: bello, tenebroso, con una storia d’amore chiacchierata e una presenza fissa nei programmi di punta del piccolo schermo. Oggi, però, di Francesco Monte si parla per tutt’altro motivo. Nessun red carpet, niente più reality o brani in classifica: l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di voltare pagina, lontano dai riflettori, e di dedicarsi a una nuova avventura, decisamente più concreta e “normale”. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che lui sembra aver abbracciato con entusiasmo e determinazione. La nuova vita di Francesco Monte. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ricordate Francesco Monte? Ecco che fine ha fatto: addio tv, oggi fa un lavoro “normale”

In questa notizia si parla di: francesco - monte - ricordate - ecco

Cecilia Rodriguez e quella stoccata all’ex fidanzato Francesco Monte: ecco cosa ha detto - Cecilia Rodriguez lancia una stoccata all'ex fidanzato Francesco Monte durante un'intervista nel podcast di Valentina Ferragni.

Cahill rivela su Sinner: “Ecco cosa abbiamo fatto nello spogliatoio con lui dopo la finale con Alcaraz...” Il coach del numero uno al mondo è tornato a parlare della sconfitta rimediata in finale al Roland Garros nel super tie-break del quinto set contro Carlos Alc Vai su Facebook

Uomini e Donne: Francesco Monte apre un negozio di carte Pokémon! Il cambio vita; GF Vip | Francesco Monte ricorda Cecilia Rodriguez, lei commenta (con distacco); Gf Vip, Francesco Monte ricorda Teresanna: Con lei ho ascoltato il mio cuore.

Uomini e Donne, l'ex tronista Francesco Monte cambia vita con un lavoro particolarissimo! - Dopo aver tentato la strada della musica, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte cambia vita e inizia un lavoro davvero molto particolare. Secondo comingsoon.it

Francesco Monte cambia vita e apre un negozio di carte Pokemon - Dopo il debutto nel mondo della musica, Francesco Monte cambia di nuovo vita e apre un negozio di carte Pokemon: ecco la nuova attività dell’ex tronista di Uomini e Donne. Da novella2000.it