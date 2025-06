Richiamaci per importanti informazioni sanitarie | ma è una truffa L’allarme di Ats Brescia

Attenzione Brescia! Ats lancia un allarme importante: nelle ultime settimane sono aumentate le truffe via SMS, che sfruttano messaggi ingannevoli per sottrarre credito ai cittadini. È fondamentale rimanere vigili e non cadere nelle trappole di chi approfitta di momenti di vulnerabilità . Conoscere i segnali di questi raggiri può fare la differenza. Ricordate, la vostra sicurezza è una priorità : informatevi per proteggervi al meglio.

Brescia, 23 giugno 2025 – Dalla sede bresciana di Ats arriva un avvertimento per la popolazione. Negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno segnalato agli uffici di via Duca degli Abruzzi una truffa telefonica che sfrutta messaggi SMS ingannevoli per sottrarre credito dalle ricariche dei cellulari. L’Agenzia di Tutela della Salute questa mattina ha diramato una nota in cui chiede ai cittadini di fare la massima attenzione. I truffatori inviano Sms contraffatti, spacciandosi per l’ATS, in cui si invita il destinatario a chiamare un numero dedicato per ricevere "importanti comunicazioni sanitarie personali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - “Richiamaci per importanti informazioni sanitarie”: ma è una truffa. L’allarme di Ats Brescia

