Ricerca e innovazione nella nutraceutica | Erfo cresce in Europa

In un panorama europeo in rapido sviluppo, la nutraceutica si distingue come uno dei settori più innovativi, grazie all’impegno di aziende come Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. che investono costantemente in ricerca e sviluppo. Questa PMI milanese, ormai leader nella formulazione e produzione di prodotti nutraceutici, punta a rivoluzionare il benessere attraverso l’innovazione. Scopriamo come questa realtà stia contribuendo a plasmare il futuro della salute naturale.

Milano, 23 giu. (askanews) - Una PMI innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici: Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A è un'azienda che ha scelto di lavorare molto sulla ricerca. "Oggi Erfo - ha detto ad askanews il presidente e ad di Ergo, Alessandro Cutè - è una società benefit con una propria divisione di R&D che investe il 4% in ricerca e sviluppo, integrando sia la produzione che la commercializzazione. Erfo ha due anime complementari che sono la Medical Division che sviluppai prodotti nutraceutici ad alto valore scientifico come il nostro ultimo progetto Osteo-therapy, mentre la seconda anima è la divisione benessere a cui viene affidata la commercializzazione dei prodotti sia per la riduzione del peso che del benessere a 360 gradi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricerca e innovazione nella nutraceutica: Erfo cresce in Europa

