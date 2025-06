Ricerca | dalle foglie d’olivo un collirio per rigenerare la cornea

Pisa, 23 giugno 2025 – Un innovativo collirio naturale, frutto di ricerca universitaria, promette di rivoluzionare il trattamento delle lesioni corneali. Sviluppato nei laboratori dell’Università di Pisa e pubblicato sul Journal of Drug Delivery Science and Technology, questo prodotto sfrutta un estratto di foglie d’olivo combinato con un polimero biofunzionale, favorendo la rigenerazione della cornea e offrendo una protezione efficace contro lo stress ossidativo. “Abbiamo...

Pisa, 23 giugno 2025 – Un collirio naturale, efficace e sostenibile, sviluppato nei laboratori dell’Università di Pisa, potrebbe rivoluzionare la cura delle lesioni corneali. Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Drug Delivery Science and Technology, dimostra come un estratto di foglie d’olivo, combinato con un polimero biofunzionale, favorisca la rigenerazione della cornea e protegga l’occhio dallo stress ossidativo. “Abbiamo sviluppato una formulazione semplice, naturale e altamente efficace, che potrebbe rappresentare una valida alternativa ai trattamenti convenzionali per le lesioni corneali - afferma la professoressa Angela Fabiano, coordinatrice dello studio e docente del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa - Il nostro obiettivo è offrire soluzioni terapeutiche più sicure, sostenibili e accessibili”. 🔗 Leggi su Lanazione.it