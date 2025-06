Ricciardi M5s a Meloni | Non ha il coraggio di citare Trump Non ci fa la lezioncina sull’aggredito e l’aggressore?

Nel vivace scambio alla Camera, Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle lancia una provocazione a Giorgia Meloni: perché nel suo discorso non ha osato citare Donald Trump? La sua critica si concentra sulla doppia morale dell’attuale leadership europea, accusandola di ipocrisia nel giudicare aggressori e vittime. Un confronto che invita a riflettere sui limiti del coraggio politico e sulla coerenza nei discorsi internazionali. E la questione rimane aperta: chi di noi ha davvero il coraggio di affrontare le verità scomode?

“In tutto il suo discorso non ha avuto il coraggio di citare Donald Trump. È riuscita a dire che le bombe sull’Iran stanno creando un’occasione. Il vostro è un meschino doppiopesismo, non ci fa la lezioncina sull’aggredito e l’aggressore? “. A domandarlo, in maniera retorica, è Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle a Giorgia Meloni, intervenuta nel primo pomeriggio alla Camera in vista del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it