Ricatto shock in Abruzzo | imprenditore estorto due arresti

Un grave episodio di ricatto scuote l'Abruzzo: due uomini sono stati arrestati per aver estorto 5mila euro a un imprenditore minacciando danni al suo locale. L’operazione, condotta dai Carabinieri di Ortona in collaborazione con la Procura di Lanciano, dimostra ancora una volta come la lotta alla criminalità sia una priorità . La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e la tutela delle attività commerciali nella regione, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di racket.

Chieti - Due uomini di Castel Frentano hanno estorto 5mila euro a Donato?Di?Campli minacciando danni al suo locale, arrestati dai Carabinieri di Ortona in flagranza. Nella giornata del 21 giugno 2025, i Carabinieri della Compagnia di Ortona, su impulso della Procura di Lanciano, hanno effettuato un'operazione in flagranza contro due presunti estorsori, Angelo?Guida (43 anni, già noto alle forze dell'ordine) e Daniel?Varanese (20 anni, incensurato), entrambi residenti a Castel?Frentano. Gli indagati avrebbero avanzato una richiesta di 10mila euro a Donato?Di?Campli, titolare del noto stabilimento balneare Supporter Beach a Fossacesia, promettendo una sorta di protezione da potenziali azioni di criminali organizzati capaci di arrecare gravi danni al locale, soprattutto nel cuore della stagione estiva.

