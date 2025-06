Riapre la stazione ecologica dopo due mesi di chiusura per lavori

Dopo due mesi di attesa, la stazione ecologica di Marina di Ravenna riapre mercoledì, pronto a offrire un servizio rinnovato e più sicuro. Grazie ai finanziamenti Pnrr, i lavori eseguiti dal Gruppo Hera hanno migliorato l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità dell’impianto, contribuendo a un ambiente più pulito e sostenibile per tutta la comunità. È un passo importante verso un futuro più verde e responsabile.

Riapre mercoledì la stazione ecologica di Marina di Ravenna, chiusa dal 22 aprile per consentire al Gruppo Hera di effettuare i lavori per migliorarne l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità grazie all’aggiudicazione di uno dei finanziamenti Pnrr nell'ambito del programma di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Riapre la stazione ecologica dopo due mesi di chiusura per lavori

