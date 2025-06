riaperto il tunnel madonna della guardia fondamentale per il levante spezzino

La riapertura definitiva del tunnel Madonna della Guardia segna un punto di svolta per il levante spezzino e il Tigullio. Un investimento di quasi 30 milioni di euro da parte di Anas, frutto di un dialogo continuo con la comunità, ha reso possibile questo importante risultato. Oggi celebriamo non solo un'opera di ingegneria, ma anche il valore della collaborazione tra istituzioni e territorio, che ci ha permesso di arrivare fin qui.

Genova, 23 giugno 2025 – “È una giornata molto bella: la riapertura definitiva di questa galleria rappresenta il raggiungimento di un traguardo fondamentale per il Tigullio e il levante spezzino, con un investimento molto significativo di quasi 30 milioni di euro da parte di Anas. La chiave per arrivare qui è stato il dialogo costante con il territorio: in questi anni abbiamo condiviso ogni fase di avanzamento dei lavori, a partire dall’avvio ad ottobre del 2023 e valutando anche, in alcuni periodi, l’opportunità di dilatare parzialmente i tempi del cantiere per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e turisti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it