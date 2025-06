Reza Pahlavi chi è il principe ereditario iraniano pronto a rimpiazzare a Khamenei

Reza Pahlavi, erede della dinastia che un tempo governava l'Iran, si presenta come il volto di una possibile rinascita democratica per il paese. Figlio dello Scià deposto nel 1979, offre la propria leadership per guidare Teheran lungo un cammino di riforme e stabilità, proponendosi come alternativa a Khamenei. La sua proposta apre un nuovo capitolo nel futuro politico dell’Iran, suscitando speranze e sfide nell’arena internazionale.

#Scià Il principe ereditario Reza Pahlavi si è oggi rivolto al popolo iraniano in persiano e ha solennemente dichiarato che la Repubblica Islamica è giunta al termine e sta crollando, cadendo a pezzi. Ciò che è iniziato è irreversibile. Il futuro è luminoso e insie

