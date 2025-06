Restringimenti e divieti attenzione a come cambia la viabilità a Lecco

A Lecco, la viabilità subirà importanti modifiche nei prossimi giorni a causa di eventi e lavori in corso. In particolare, giovedì 26 giugno, durante la "Camposecco Vertical Race - Go in Up," saranno implementate restrizioni e divieti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei cittadini. Restare aggiornati è fondamentale per evitare disagi e muoversi senza problemi: ecco cosa sapere prima di uscire di casa.

Per lavori, a Lecco, nei prossimi giorni occorrerà prestare molta attenzione. Tra le modifiche alla viabilità di questa settimana si segnala in maniera particolare che, in occasione della competizione sportiva "Camposecco Vertical Race - Go in Up" in programma giovedì 26 giugno, sono previsti il.

