Resta schiacciato sotto il trattore | è grave

Una mattinata drammatica in provincia di Pesaro-Urbino, con due incidenti critici che hanno richiesto l’intervento immediato delle eliambulanze regionali. Il primo, alle 11 sulla Panoramica Ardizio, ha visto un uomo di 74 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato e travolto da un trattorino ribaltatosi improvvisamente. La lotta per salvarlo è ancora in corso, mentre le autorità cercano di chiarire le dinamiche di questa tragedia.

Mattinata di interventi critici in provincia di Pesaro-Urbino, con l’attivazione di entrambe le eliambulanze regionali per due incidenti distinti ma ravvicinati. Il primo è avvenuto intorno alle 11 lungo la Panoramica Ardizio (foto), dove un uomo di 74 anni è rimasto schiacciato dal trattorino con cui stava lavorando l’orto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendolo. Sotto il pesante mezzo sarebbero finiti gli arti inferiori e il bacino. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo, mentre un equipaggio del 118 gli ha prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Resta schiacciato sotto il trattore: è grave

In questa notizia si parla di: sotto - schiacciato - resta - trattore

Muore schiacciato sotto il trattore in un campo a Montespertoli - Tragedia a Montespertoli: un uomo ha perso la vita schiacciato sotto un trattore in un campo. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

#Giovane resta #schiacciato da un #trattore che si ribalta su un lato: trasportato con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como. L'incidente è accaduto a #Viggiù. Leggi qui l'articolo https://www.prealpina.it/pages/viggiu-resta-schiacciato-sotto-il-trattore-3801 Vai su Facebook

Resta schiacciato sotto il trattore: è grave; Si ribalta in strada con il trattore, agricoltore muore schiacciato a Barberino Val d’Elsa; Trattore si ribalta in mezzo agli uliveti: 47enne resta schiacciato e muore sul colpo.

Resta schiacciato sotto il trattore: è grave - Urbino, con l’attivazione di entrambe le eliambulanze regionali per due incidenti distinti ... Secondo msn.com

Vicchio, uomo resta incastrato sotto il trattore: liberato dai Vigili del fuoco - Momenti di paura in Mugello per un uomo che è rimasto incastrato sotto il trattore. Da msn.com