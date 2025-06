Resinovich scontro Visintin e Sterpin davanti al tribunale poi l’incidente probatorio | ‘Non l’ha cercata’

Un'aula di Tribunale carica di emozioni e tensione: davanti a testimoni e magistrati, Sebastiano Visentin e Claudio Sterpin si sono confrontati in un incontro che rivela ancora molteplici sfumature di un caso che ha sconvolto Trieste. Tra silenzi pesanti e parole di rispetto, il dramma di Liliana Resinovich si dipana decisamente più complesso di quanto si possa immaginare… e il procedimento giudiziario continua a svelare nuove verità .

Sebastiano Visentin a Sterpin: ‘Rispetto per Liliana’. Un incontro carico di tensione e silenzi quello andato in scena davanti al Tribunale di Trieste. Nella mattinata del 23 giugno, poco prima dell’inizio dell’incidente probatorio sull’omicidio di Liliana Resinovich, si sono incrociati Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per la sua morte, e Claudio Sterpin, l’amico strettamente legato alla 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico. L’incontro è avvenuto davanti a un bar, a pochi metri dal palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it