Resinovich oggi incidente probatorio per raccogliere la testimonianza di Claudio Sterpin

Oggi a Trieste si svolge un momento cruciale nell'inchiesta sulla tragica scomparsa di Liliana Resinovich. L’incidente probatorio, che vede come protagonista Claudio Sterpin, amico di lunga data della vittima, potrebbe svelare dettagli fondamentali per chiarire le circostanze della sua morte e fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero. L’attesa è alta: cosa emergerà oggi?

Si tiene oggi l'incidente probatorio relativo all'inchiesta su Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta a Trieste a gennaio 2022, per la quale è indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin. Il Tribunale di Trieste assume oggi la testimonianza di Claudio Sterpin, amico della donna.

Cinque hard disk consegnati dal marito di Liliana Resinovich – attualmente indagato – a un amico a pochi giorni dalla scomparsa della moglie nel dicembre del 2021 e trovata senza vita all'inizio dell'anno successivo. Foto, immagini, video archiviati in una car

