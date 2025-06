Resinovich oggi incidente probatorio a Trieste | Claudio Sterpin conferma la sua versione

Oggi a Trieste si è svolto un importante incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla tragica scomparsa di Liliana Resinovich. Claudio Sterpin, amico molto vicino della vittima, ha confermato la sua versione dei fatti, contribuendo a fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero. La testimonianza, lunga oltre cinque ore, rappresenta un passo cruciale verso la verità e la giustizia. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti.

Si è tenuto oggi al tribunale di Trieste l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita due settimane dopo. L’udienza, durata oltre cinque ore, è stata richiesta dalla pm Ilaria Iozzi e accolta dalla gip Flavia Mangiante per raccogliere la testimonianza di Claudio Sterpin l’amico della vittima con cui Liliana aveva un legame affettivo particolare. All’udienza, svoltasi a porte chiuse nella sezione Gip, hanno partecipato anche la procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, e Sebastiano Visintin, marito di Liliana, indagato per omicidio, con i suoi avvocati Alice e Paolo Bevilacqua. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Resinovich, oggi incidente probatorio a Trieste: Claudio Sterpin conferma la sua versione

In questa notizia si parla di: resinovich - incidente - probatorio - trieste

Caso Resinovich, i legali di Visintin chiedono incidente probatorio: salta conferimento incarichi nuove analisi - Nel caso Resinovich, i legali di Visintin chiedono un incidente probatorio, bloccando il conferimento di nuovi incarichi e analisi sul cadavere di Liliana, scomparsa nel 2021.

Nel caso della morte di Liliana Resinovich si apre un nuovo capitolo. Durante l'incidente probatorio a Trieste, tensione tra il marito indagato Sebastiano Visintin e l’amico della vittima, Claudio Sterpin: “Lui sapeva tutto”. #lilianaresinovich Vai su X

È finita l’udienza al Tribunale di Trieste per assumere con incidente probatorio la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: le parole all’uscita e l’ironia tagliente sul marito Sebastiano Visintin Vai su Facebook

Omicidio Resinovich, Sterpin: “Il marito non l’ha cercata perché sapeva che era già morta”; Omicidio Liliana Resinovich, scontro tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin prima dell'incidente probatorio; Liliana Resinovich, Sterpin: “L’hanno cercata tutti tranne uno”, Visintin: “Chiedo….

Com’è andato l’incidente probatorio sull’omicidio di Liliana Resinovich: cos’ha detto Claudio Sterpin - "Mi aspetto quello che vi aspettate tutti: qualche novità e la verità, per forza", ha detto Claudio Sterpin dopo il lungo incidente probatorio ... fanpage.it scrive

Resinovich, l'amico Sterpin in tribunale: «Liliana l'hanno cercata tutti meno che uno». I risultati dell'incidente probatorio - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, indagato per l'omicidio della 63enne, ha incontrato stamani all'esterno del palazzo di Giustizia di Trieste Claudio Sterpin, la ... Come scrive ilmessaggero.it