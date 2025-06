Residence Daniele Chianelli In 20 anni ospitate 4mila persone E donati oltre dodici milioni di euro

Da 20 anni, il Residence Daniele Chianelli rappresenta un faro di speranza e solidarietà, ospitando oltre 4.000 persone e donando più di dodici milioni di euro per la lotta ai tumori. Circa 500 volontari si sono riuniti per celebrare la Giornata del Ringraziamento, un momento di gratitudine e impegno condiviso. Un esempio straordinario di altruismo che continua a fare la differenza nella vita di tanti.

Circa 500 volontari si sono dati appuntamento al Residence “Daniele Chianelli” per festeggiare la Giornata del Ringraziamento. L’incontro, che si svolge ogni anno, si è aperto con la relazione del presidente del Comitato, Franco Chianelli, che ha illustrato le attività dell’organizzazione di volontariato che da 35 anni si occupa di cura, sostegno alla ricerca, assistenza e accoglienza dei malati (bambini, adolescenti e adulti) di tumori infantili, leucemie, linfomi mielomi. Un anno speciale, il 2024, che ha visto l’inaugurazione della nuova ala del Residence “Daniele Chianelli” che oggi conta 50 appartamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residence “Daniele Chianelli“. In 20 anni ospitate 4mila persone. E donati oltre dodici milioni di euro

In questa notizia si parla di: chianelli - residence - daniele - anni

Amici 24, il vincitore Daniele Doria: “Mi sono trasferito a Roma a soli 13 anni per inseguire il mio sogno” - Daniele Doria, vincitore di Amici 24, si racconta a Vanity Fair. Trasferitosi a soli 13 anni a Roma per inseguire il suo sogno, ha affrontato un infortunio che non ha fermato la sua passione.

Residence “Daniele Chianelli“. In 20 anni ospitate 4mila persone. E donati oltre dodici milioni di euro; Trentacinque anni al servizio dei malati: la Giornata del Ringraziamento del Comitato Chianelli; Perugia, Franco Chianelli: Orgoglioso dei risultati ottenuti in questi 35 anni. Nonna Maria, 98 anni, tra i volontari storici.

Il Comitato Chianelli e la Giornata del Ringraziamento: 35 anni al fianco dei malati - Circa 500 volontari si sono dati appuntamento al Residence “Daniele Chianelli” per festeggiare insieme la Giornata del Ringraziamento. Scrive umbria24.it

Perugia, Franco Chianelli: "Orgoglioso dei risultati ottenuti in questi 35 anni". Nonna Maria, 98 anni, tra i volontari storici - Circa 500 volontari si sono ritrovati al Residence Daniele Chianelli per celebrare la tradizionale Giornata del Ringraziamento, un appuntamento che ogni anno rinnova l’impegno e la solidarietà di ques ... Secondo corrieredellumbria.it