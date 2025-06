Reset diserbo in 356 strade | La pioggia degli ultimi giorni ha rallentato o impedito i lavori

La recente pioggia ha temporaneamente rallentato i lavori di diserbo nelle strade cittadine, ma l’impegno del team Reset non si ferma. Dal 9 al 20 giugno, sono stati completati interventi in 356 strade per circa 67 km, avvicinandosi agli obiettivi prefissati. La città continua a lavorare per mantenere le vie pulite e sicure, assicurando un ambiente più gradevole per tutti.

Prosegue il programma di lavori di diserbo nelle vie cittadine da parte del personale delle Reset. Secondo un report diffuso dalla partecipata, dal 9 al 20 giugno sono stati eseguiti lavori di diserbo in 356 strade con un totale di circa 67 km, rispetto ai 151 previsti fino alla scorsa settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Reset, diserbo in 356 strade: "La pioggia degli ultimi giorni ha rallentato o impedito i lavori"

In questa notizia si parla di: diserbo - lavori - reset - strade

