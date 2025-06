Renault Symbioz | il Suv ibrido per le famiglie diventa divertente

Scopri la Renault Symbioz, il SUV ibrido pensato per le famiglie che desiderano stile, funzionalità e divertimento di guida. Con un design curato e pratico, un bagagliaio da 624 litri e un nuovo motore full hybrid da 160 CV, combina potenza e basse emissioni per un’esperienza di viaggio senza compromessi. Prestazioni elevate e avanzate tecnologie rendono ogni avventura più emozionante. Preparati a scoprire il piacere di guidare in modo sostenibile e dinamico.

© Gazzetta.it - Renault Symbioz: il Suv ibrido per le famiglie diventa divertente

